Тит Герасимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1726
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1726
Отец: Герасим Степанов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1748
Сын: Симеон Титов
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1753
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1762
Сын: Сидор Титов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1778
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аграфена Максимова
Смерть
Неизвестно