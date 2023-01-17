Тит Герасимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тит Герасимов

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Место рождения

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1726

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1686 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1748 г.р.
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Дети

1748 г.р.
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Около 1762 г.р.
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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1726

Отец: Герасим Степанов

Мать: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1748

Сын: Симеон Титов

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1753

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Сидор Титов

Мать ребёнка: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1778

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аграфена Максимова

Смерть
Неизвестно
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