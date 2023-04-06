Мусиенко (Санарова) Анастасия (Ася) Киприяновна
Место рождения
Дата рождения07.11.1920
Дата смерти17.10.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1920
Рождение ребёнка
23.03.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мусиенко Сергей Андреевич
Казахская ССР, с.Бахты
Рождение ребёнка
05.05.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мусиенко Сергей Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.10.1991
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область