Мусиенко (Санарова) Анастасия (Ася) Киприяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мусиенко (Санарова) Анастасия (Ася) Киприяновна

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Место рождения

Семей, городская администрация Семей, Абайская область

Дата рождения

07.11.1920

Дата смерти

17.10.1991

Пол

Женский

Отец

1901 г.р.

Мать

1900 г.р.

Муж

1922 г.р.

Дети

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Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1920

Отец: Санаров Киприан Лазаревич

Мать: Санарова Хавронья (Б.Мария) Харитоновна

Семей, городская администрация Семей, Абайская область
Рождение ребёнка
23.03.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мусиенко Сергей Андреевич

Казахская ССР, с.Бахты
Рождение ребёнка
05.05.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мусиенко Сергей Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мусиенко Сергей Андреевич

Смерть
17.10.1991
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
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