Смелкина (Рябинкова) Наталья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смелкина (Рябинкова) Наталья Алексеевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

25.07.1978

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1978

Отец: Рябинков Алексей Сергеевич

Мать: Рябинкова Татьяна Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
24.08.2002

Сын: Смелкин Никита Дмитриевич

Отец ребёнка: Смелкин Дмитрий

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
05.04.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смелкин Дмитрий

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смелкин Дмитрий

Место жительства
Неизвестно
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