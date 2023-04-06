Смелкина (Рябинкова) Наталья Алексеевна
Место рождения
Дата рождения25.07.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1978
Рождение ребёнка
24.08.2002
Сын: Смелкин Никита Дмитриевич
Отец ребёнка: Смелкин Дмитрий
Рождение ребёнка
05.04.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Смелкин Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Смелкин Дмитрий
Место жительства
Неизвестно