Смелкин Дмитрий
Место рождения
Дата рождения03.01.1969
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1969
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.08.2002
Сын: Смелкин Никита Дмитриевич
Мать ребёнка: Смелкина Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
05.04.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Смелкина Наталья Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно