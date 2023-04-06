Смелкин Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смелкин Дмитрий

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

03.01.1969

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1978 г.р.

Дети

2002 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1969

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
24.08.2002

Сын: Смелкин Никита Дмитриевич

Мать ребёнка: Смелкина Наталья Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
05.04.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смелкина Наталья Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смелкина Наталья Алексеевна

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