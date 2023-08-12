Снитко (Булах) Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Снитко (Булах) Анна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1892

Муж: Снитко Григорий Никифорович

Блистова, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1895

Дочь: (Снитко) Ольга Григорьевна

Отец ребёнка: Снитко Григорий Никифорович

Лоска, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Снитко Лука Григорьевич

Отец ребёнка: Снитко Григорий Никифорович

Лоска, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1900

Дочь: (Снитко) Наталья Григорьевна

Отец ребёнка: Снитко Григорий Никифорович

Лоска, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Снитко Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Снитко Григорий Никифорович

Лоска, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Снитко Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Снитко Григорий Никифорович

Лоска, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: (Снитко) Ефросинья Григорьевна

Отец ребёнка: Снитко Григорий Никифорович

Лоска, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Снитко Сергей Григорьевич

Отец ребёнка: Снитко Григорий Никифорович

Лоска, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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