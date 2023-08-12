Снитко (Булах) Анна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1892
Блистова, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1895
Дочь: (Снитко) Ольга Григорьевна
Отец ребёнка: Снитко Григорий Никифорович
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Снитко Григорий Никифорович
Рождение ребёнка
1900
Дочь: (Снитко) Наталья Григорьевна
Отец ребёнка: Снитко Григорий Никифорович
Рождение ребёнка
1902
Сын: Снитко Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Снитко Григорий Никифорович
Рождение ребёнка
1904
Сын: Снитко Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Снитко Григорий Никифорович
Рождение ребёнка
1908
Дочь: (Снитко) Ефросинья Григорьевна
Отец ребёнка: Снитко Григорий Никифорович
Рождение ребёнка
1915
Сын: Снитко Сергей Григорьевич
Отец ребёнка: Снитко Григорий Никифорович
Смерть
Неизвестно