Федотов Ксенофонт Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Федотов Егор Федотович
Бракосочетание
12.01.1892
Рождение ребёнка
23.05.1898
Сын: Федотов Иван Ксенофонтович
Мать ребёнка: не указана
Сухоречка, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федотова София Ксенофонтовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно