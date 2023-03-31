Федотов Ксенофонт Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотов Ксенофонт Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Федотов Егор Федотович

Мать: Федотова Мария Степановна

Бракосочетание
12.01.1892

Жена: Федотова Анастасия Степановна

Рождение ребёнка
23.05.1898

Сын: Федотов Иван Ксенофонтович

Мать ребёнка: не указана

Сухоречка, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федотова София Ксенофонтовна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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