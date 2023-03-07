Наймушина Анна Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1772
Дата смертиПосле 1821
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1802
Дочь: Анастасия Трефилова
Отец ребёнка: Наймушин Трефил Артемьев
поч. Песчаного Ключа, Лобанская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Наймушин Иосиф (Осип) Трефилов
Отец ребёнка: Наймушин Трефил Артемьев
поч. Песчаного Ключа, Лобанская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1816
Дочь: Дарья Трефилова
Отец ребёнка: Наймушин Трефил Артемьев
поч. Песчаного Ключа, Лобанская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Наймушин Василий Трефилов
Отец ребёнка: Наймушин Трефил Артемьев
поч. Песчаного Ключа, Лобанская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Песчаного Ключа, Лобанская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Смерть
После 1821