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(Наймушина) Дарья Трефилова

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Место рождения

поч. Песчаного Ключа, Лобанская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1754 г.р.

Мать

Около 1772 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816

Отец: Наймушин Трефил Артемьев

Мать: Наймушина Анна Сергеева

поч. Песчаного Ключа, Лобанская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Песчаного Ключа, Лобанская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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