Михеева (Михеева) Агафия Андреевна
женский, родилась 1739, починок Верхний Онучин, Тренки Актыбаева сотня, Ноли Кукмор волость и Кузнецы тож, Алатская дорога, Казанская провинция, Казанская губерния, Российская Империя
умерла Неизвестно
ОтецМихеев Андрей Минеев1715 г.р.
МатьМихеева Феодосия Никифоровна1714 г.р.
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Рождение
1739
Отец: Михеев Андрей Минеев
починок Верхний Онучин, Тренки Актыбаева сотня, Ноли Кукмор волость и Кузнецы тож, Алатская дорога, Казанская провинция, Казанская губерния, Российская Империя
Смерть
Неизвестно