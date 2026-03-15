Михеева (Михеева) Агафия Андреевна 1739 — найти родственников по фамилии на Familio

Михеева (Михеева) Агафия Андреевна

Автор
ОА
Аборина О.

женский, родилась 1739, починок Верхний Онучин, Тренки Актыбаева сотня, Ноли Кукмор волость и Кузнецы тож, Алатская дорога, Казанская провинция, Казанская губерния, Российская Империя

умерла Неизвестно

Отец
Михеев Андрей Минеев1715 г.р.
Мать
Михеева Феодосия Никифоровна1714 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: Михеев Андрей Минеев

Мать: Михеева Феодосия Никифоровна

починок Верхний Онучин, Тренки Актыбаева сотня, Ноли Кукмор волость и Кузнецы тож, Алатская дорога, Казанская провинция, Казанская губерния, Российская Империя

Смерть
Неизвестно

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