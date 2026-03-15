Михеева Феодосия Никифоровна
женский, родилась 1714, починок Малинник, Кичминская волость, Алатская дорога, Казанская провинция, Казанская губерния, Российская Империя
умерла Неизвестно
Супруги
Михеев Андрей Минеев1715 г.р.
Дети
Михеева (Михеева) Агафия Андреевна1739 г.р.
Михеева (Михеева) Агафия Андреевна1743 г.р.Показать еще 1
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Место
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Рождение
1714
Отец: не указан
Мать: не указана
починок Малинник, Кичминская волость, Алатская дорога, Казанская провинция, Казанская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михеев Андрей Минеев
Рождение ребёнка
1739
Дочь: Михеева (Михеева) Агафия Андреевна
Отец ребёнка: Михеев Андрей Минеев
починок Верхний Онучин, Тренки Актыбаева сотня, Ноли Кукмор волость и Кузнецы тож, Алатская дорога, Казанская провинция, Казанская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Михеева (Михеева) Агафия Андреевна
Отец ребёнка: Михеев Андрей Минеев
починок Верхний Онучин, Тренки Актыбаева сотня, Ноли Кукмор волость и Кузнецы тож, Алатская дорога, Казанская провинция, Казанская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1744
Отец ребёнка: Михеев Андрей Минеев
починок Верхний Онучин, Тренки Актыбаева сотня, Ноли Кукмор волость и Кузнецы тож, Алатская дорога, Казанская провинция, Казанская губерния, Российская Империя
Смерть
Неизвестно