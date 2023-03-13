Портнова Софья Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Федоръ Амосовъ
Мать: Василиса Карпова
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Портновъ Захаръ
Рождение ребёнка
1803
Сын: Портновъ Павелъ
Отец ребёнка: Портновъ Захаръ
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Забахина Василиса
Отец ребёнка: Портновъ Захаръ
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Пономарева Марія
Отец ребёнка: Портновъ Захаръ
Рождение ребёнка
1813
Сын: Портновъ Яковъ
Отец ребёнка: Портновъ Захаръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Портновъ Захаръ