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Портнова Софья Федорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Федоръ Амосовъ

Мать: Василиса Карпова

Рождение ребёнка
1799

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Портновъ Захаръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1803

Сын: Портновъ Павелъ

Отец ребёнка: Портновъ Захаръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Забахина Василиса

Отец ребёнка: Портновъ Захаръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Пономарева Марія

Отец ребёнка: Портновъ Захаръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1813

Сын: Портновъ Яковъ

Отец ребёнка: Портновъ Захаръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Портновъ Захаръ

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