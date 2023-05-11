Федоръ Амосовъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедоръ Амосовъ

Федоръ Амосовъ

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1763

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Аммосъ Гурьевъ

Мать: Анна Леонтьева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Портнова Софья Федорова

Мать ребёнка: Василиса Карпова

Рождение ребёнка
1778

Сын: Алексей Федоровъ

Мать ребёнка: Василиса Карпова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Соболева Федосья

Мать ребёнка: Василиса Карпова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Анна Федорова

Мать ребёнка: Василиса Карпова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Сын: Ефимъ Федоровъ

Мать ребёнка: Василиса Карпова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Прасковья Федорова

Мать ребёнка: Василиса Карпова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Василиса Карпова

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close