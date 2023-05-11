Федоръ Амосовъ
Место рождения
Дата рождения1763
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: Аммосъ Гурьевъ
Мать: Анна Леонтьева
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Портнова Софья Федорова
Мать ребёнка: Василиса Карпова
Рождение ребёнка
1778
Сын: Алексей Федоровъ
Мать ребёнка: Василиса Карпова
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Соболева Федосья
Мать ребёнка: Василиса Карпова
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Анна Федорова
Мать ребёнка: Василиса Карпова
Рождение ребёнка
1787
Сын: Ефимъ Федоровъ
Мать ребёнка: Василиса Карпова
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Прасковья Федорова
Мать ребёнка: Василиса Карпова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Василиса Карпова