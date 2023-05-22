(Иванова) Мария Никитовна Вычислено ?.03.1913 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

(Иванова) Мария Никитовна

Автор
НА
Атамановская Н.

женский, родилась Вычислено ?.03.1913 ст., Ходунь, Климовичский район, Могилёвская область

умерла Неизвестно

Отец
Иванов Никита ФоминВычислено 1870 ст. г.р.
Мать
Иванова УлитаВычислено 1873 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено ?.03.1913 ст.

Отец: Иванов Никита Фомин

Мать: Иванова Улита

Ходунь, Климовичский район, Могилёвская область

Место жительства
С 1913 ст.
Таачек, Бирилюсский муниципальный район, Красноярский край

Смерть
Неизвестно

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