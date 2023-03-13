Салова (Башкирцева) Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салова (Башкирцева) Марфа

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

12.11.1802

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Башкирцевъ Александръ

Мать: Башкирцева Ирина Иванова

Рождение ребёнка
1780

Сын: Саловъ Егоръ

Отец ребёнка: Саловъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Салова Мария

Отец ребёнка: Саловъ Василий

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Бахарева Марфа

Отец ребёнка: Саловъ Василий

Рождение ребёнка
23.10.1787

Сын: Саловъ Терентий

Отец ребёнка: Саловъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.11.1788

Сын: Саловъ Андрей

Отец ребёнка: Саловъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Сын: Саловъ Гаврила

Отец ребёнка: Саловъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.09.1794

Сын: Саловъ Якимъ

Отец ребёнка: Саловъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Серкова Анна

Отец ребёнка: Саловъ Василий

Рождение ребёнка
1812

Сын: Саловъ Алексей

Отец ребёнка: Саловъ Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саловъ Василий

Смерть
12.11.1802
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