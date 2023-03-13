Салова (Башкирцева) Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смерти12.11.1802
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: Башкирцевъ Александръ
Мать: Башкирцева Ирина Иванова
Рождение ребёнка
1780
Сын: Саловъ Егоръ
Отец ребёнка: Саловъ Василий
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Салова Мария
Отец ребёнка: Саловъ Василий
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Бахарева Марфа
Отец ребёнка: Саловъ Василий
Рождение ребёнка
23.10.1787
Сын: Саловъ Терентий
Отец ребёнка: Саловъ Василий
Рождение ребёнка
25.11.1788
Сын: Саловъ Андрей
Отец ребёнка: Саловъ Василий
Рождение ребёнка
1791
Сын: Саловъ Гаврила
Отец ребёнка: Саловъ Василий
Рождение ребёнка
09.09.1794
Сын: Саловъ Якимъ
Отец ребёнка: Саловъ Василий
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Серкова Анна
Отец ребёнка: Саловъ Василий
Рождение ребёнка
1812
Сын: Саловъ Алексей
Отец ребёнка: Саловъ Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Саловъ Василий
Смерть
12.11.1802