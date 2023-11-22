Соколкова Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Соколкова Мария Авертьевна
Отец ребёнка: Соколков Авертий Михайлович
Рождение ребёнка
1909
Сын: Соколков Михаил Авертьевич
Отец ребёнка: Соколков Авертий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколков Платон Авертьевич
Отец ребёнка: Соколков Авертий Михайлович
Смерть
Неизвестно