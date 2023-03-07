(Родигина) Авдотья Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Родигина) Авдотья Никитина

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Место рождения

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1732

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1728 г.р.

Дети

Около 1748 г.р.
Около 1750 г.р.
Около 1757 г.р.
Около 1759 г.р.

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1748

Сын: Семен Самсонов

Отец ребёнка: Самсон Сысуев

Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Филипп Самсонов

Отец ребёнка: Самсон Сысуев

Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1757

Сын: Тимофей Самсонов

Отец ребёнка: Самсон Сысуев

Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1759

Сын: Влас Самсонов

Отец ребёнка: Самсон Сысуев

Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самсон Сысуев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1762
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