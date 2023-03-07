(Родигина) Авдотья Никитина
Место рождения
Дата рожденияОколо 1732
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1748
Сын: Семен Самсонов
Отец ребёнка: Самсон Сысуев
Рождение ребёнка
Около 1750
Сын: Филипп Самсонов
Отец ребёнка: Самсон Сысуев
Рождение ребёнка
Около 1757
Сын: Тимофей Самсонов
Отец ребёнка: Самсон Сысуев
Рождение ребёнка
Около 1759
Сын: Влас Самсонов
Отец ребёнка: Самсон Сысуев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Самсон Сысуев
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762