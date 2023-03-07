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Самсон Сысуев

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Место рождения

Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1728

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Отец

Около 1695 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1732 г.р.

Дети

Около 1748 г.р.
Около 1750 г.р.
Около 1757 г.р.
Около 1759 г.р.

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1728

Отец: Сысуй Матвеев

Мать: не указана

Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1748

Сын: Семен Самсонов

Мать ребёнка: Авдотья Никитина

Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Филипп Самсонов

Мать ребёнка: Авдотья Никитина

Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1757

Сын: Тимофей Самсонов

Мать ребёнка: Авдотья Никитина

Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1759

Сын: Влас Самсонов

Мать ребёнка: Авдотья Никитина

Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Никитина

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1762
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