Самсон Сысуев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1728
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1728
Отец: Сысуй Матвеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1748
Сын: Семен Самсонов
Мать ребёнка: Авдотья Никитина
Рождение ребёнка
Около 1750
Сын: Филипп Самсонов
Мать ребёнка: Авдотья Никитина
Рождение ребёнка
Около 1757
Сын: Тимофей Самсонов
Мать ребёнка: Авдотья Никитина
Рождение ребёнка
Около 1759
Сын: Влас Самсонов
Мать ребёнка: Авдотья Никитина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Никитина
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762