Петрухина Елена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрухина Елена Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

19.01.2006

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петрухин Александр Аркадьевич

Рождение ребёнка
25.08.1994

Сын: Петрухин Максим Александрович

Отец ребёнка: Петрухин Александр Аркадьевич

Борозда, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
04.11.1995

Сын: Петрухин Владислав Александрович

Отец ребёнка: Петрухин Александр Аркадьевич

Борозда, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
19.01.2006
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область

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