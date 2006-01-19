Петрухина Елена Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти19.01.2006
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.08.1994
Сын: Петрухин Максим Александрович
Отец ребёнка: Петрухин Александр Аркадьевич
Рождение ребёнка
04.11.1995
Сын: Петрухин Владислав Александрович
Отец ребёнка: Петрухин Александр Аркадьевич
Смерть
19.01.2006
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область