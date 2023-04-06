Штельмаченко (Василенко) Матрона Каллиниковна
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Бракосочетание
02.02.1853
Рождение ребёнка
09.09.1856
Сын: Штельмаченко Аким Павлович
Отец ребёнка: Штельмаченко Павел Васильевич
Рождение ребёнка
22.03.1863
Сын: Штельмаченко Василий Павлович
Отец ребёнка: Штельмаченко Павел Васильевич
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Давиденко Александра Павловна
Отец ребёнка: Штельмаченко Павел Васильевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно