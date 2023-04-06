Штельмаченко (Василенко) Матрона Каллиниковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Штельмаченко (Василенко) Матрона Каллиниковна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Василенко Каллиник Стефанович

Мать: Василенко Варвара Климентьевна

Бракосочетание
02.02.1853

Муж: Штельмаченко Павел Васильевич

Рождение ребёнка
09.09.1856

Сын: Штельмаченко Аким Павлович

Отец ребёнка: Штельмаченко Павел Васильевич

Рождение ребёнка
22.03.1863

Сын: Штельмаченко Василий Павлович

Отец ребёнка: Штельмаченко Павел Васильевич

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Давиденко Александра Павловна

Отец ребёнка: Штельмаченко Павел Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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