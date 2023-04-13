Штельмаченко Павел Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.02.1853
Рождение ребёнка
09.09.1856
Сын: Штельмаченко Аким Павлович
Мать ребёнка: Штельмаченко Матрона Каллиниковна
Рождение ребёнка
22.03.1863
Сын: Штельмаченко Василий Павлович
Мать ребёнка: Штельмаченко Матрона Каллиниковна
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Давиденко Александра Павловна
Мать ребёнка: Штельмаченко Матрона Каллиниковна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно