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Штельмаченко Павел Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.02.1853

Жена: Штельмаченко Матрона Каллиниковна

Рождение ребёнка
09.09.1856

Сын: Штельмаченко Аким Павлович

Мать ребёнка: Штельмаченко Матрона Каллиниковна

Рождение ребёнка
22.03.1863

Сын: Штельмаченко Василий Павлович

Мать ребёнка: Штельмаченко Матрона Каллиниковна

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Давиденко Александра Павловна

Мать ребёнка: Штельмаченко Матрона Каллиниковна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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