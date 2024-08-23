Киселева (Агафонова) Евфимия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселева (Агафонова) Евфимия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1853 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
12.02.1875

Муж: Киселев Кирилл Фёдорович

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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