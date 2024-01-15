Тырин Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1912
Дата смерти23.01.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1912
Место рождения: Куйбышевская обл., Богатовский р-н
Пропал без вести (военное)
23.01.1942
Донесение о безвозвратных потерях Воинское звание: красноармеец Последнее место службы: 61 А 1183 сп 356 сд Воинская часть: 1183 стрелковый полк 356 стрелковой дивизии Дата выбытия: 23.01.1942 Причин... Показать все
Смерть
23.01.1942
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Зольникова Евгения Алексеевна
Мать ребёнка: Тырина Прасковья Константиновна