Ребиндер Пауль (Павел) Николаевич 25.03.1905 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ребиндер Пауль (Павел) Николаевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 25.03.1905, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умер 27.05.1934, Париж

Мать
Ребиндер (Кутайсова) Елизавета Павловна05.03.1875 г.р.
Отец
Ребиндер Николай Александрович05.07.1863 г.р.
Супруги
Ребиндер (Фон Энден) Екатерина Николаевна10.06.1902 г.р.
Дети
Хит (Ребиндер) Елизавета Павловна27.08.1928 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1905

Отец: Ребиндер Николай Александрович

Мать: Ребиндер (Кутайсова) Елизавета Павловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение - ЦГИА СПб ф.19 оп.128 д.816 к. 75 Свв. Захария и Елисаветы Кавалергардского Ее Величества государыни Императрицы Марии Федоровны полка.

Бракосочетание
1928

Жена: Ребиндер (Фон Энден) Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
27.08.1928

Дочь: Хит (Ребиндер) Елизавета Павловна

Мать ребёнка: Ребиндер (Фон Энден) Екатерина Николаевна

Смерть
27.05.1934

Место погребения: кладб. Сент-Женевьев-де-Буа

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