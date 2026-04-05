Ребиндер Пауль (Павел) Николаевич
мужской, родился 25.03.1905, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умер 27.05.1934, Париж
МатьРебиндер (Кутайсова) Елизавета Павловна05.03.1875 г.р.
ОтецРебиндер Николай Александрович05.07.1863 г.р.
Супруги
Ребиндер (Фон Энден) Екатерина Николаевна10.06.1902 г.р.
Дети
Хит (Ребиндер) Елизавета Павловна27.08.1928 г.р.
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Место
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Рождение
25.03.1905
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
1928
Рождение ребёнка
27.08.1928
Дочь: Хит (Ребиндер) Елизавета Павловна
Мать ребёнка: Ребиндер (Фон Энден) Екатерина Николаевна
Смерть
27.05.1934
Рождение - ЦГИА СПб ф.19 оп.128 д.816 к. 75 Свв. Захария и Елисаветы Кавалергардского Ее Величества государыни Императрицы Марии Федоровны полка.