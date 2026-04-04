Ребиндер Николай Александрович 05.07.1863 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ребиндер Николай Александрович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 05.07.1863, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умер 22.03.1918, Шебекино, Шебекинский, Белгородская область

Отец
Ребиндер Александр Алексеевич14.02.1826 г.р.
Мать
Ребиндер (Толстая) Мария Николаевна21.11.1837 г.р.
Супруги
Ребиндер (Кутайсова) Елизавета Павловна05.03.1875 г.р.
Дети
Ребиндер Пауль (Павел) Николаевич25.03.1905 г.р.
Ребиндер Александр НиколаевичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1863

Отец: Ребиндер Александр Алексеевич

Мать: Ребиндер (Толстая) Мария Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ребиндер Александр Николаевич

Мать ребёнка: Ребиндер (Кутайсова) Елизавета Павловна

Бракосочетание
21.02.1899

Жена: Ребиндер (Кутайсова) Елизавета Павловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Брак 1899 - ЦГИА СПб. ф.19. оп.127. д.906. кадр 291 Симеоновская на Моховой церковь, Санкт-Петербург, Российская Империя

Рождение ребёнка
25.03.1905

Сын: Ребиндер Пауль (Павел) Николаевич

Мать ребёнка: Ребиндер (Кутайсова) Елизавета Павловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение - ЦГИА СПб ф.19 оп.128 д.816 к. 75 Свв. Захария и Елисаветы Кавалергардского Ее Величества государыни Императрицы Марии Федоровны полка.

Смерть
22.03.1918
Шебекино, Шебекинский, Белгородская область

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