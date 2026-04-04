Ребиндер Николай Александрович
мужской, родился 05.07.1863, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умер 22.03.1918, Шебекино, Шебекинский, Белгородская область
ОтецРебиндер Александр Алексеевич14.02.1826 г.р.
МатьРебиндер (Толстая) Мария Николаевна21.11.1837 г.р.
Супруги
Ребиндер (Кутайсова) Елизавета Павловна05.03.1875 г.р.
Дети
Ребиндер Пауль (Павел) Николаевич25.03.1905 г.р.
Ребиндер Александр НиколаевичНеизвестно г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1863
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ребиндер Александр Николаевич
Мать ребёнка: Ребиндер (Кутайсова) Елизавета Павловна
Бракосочетание
21.02.1899
Рождение ребёнка
25.03.1905
Сын: Ребиндер Пауль (Павел) Николаевич
Мать ребёнка: Ребиндер (Кутайсова) Елизавета Павловна
Смерть
22.03.1918
Шебекино, Шебекинский, Белгородская область