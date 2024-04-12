Лошкарева (Жданова) (Жданова) Ирина Козмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лошкарева (Жданова) (Жданова) Ирина Козмина

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Место рождения

Скоморохова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784

Отец: Жданов Козма

Мать: не указана

Скоморохова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Около ?.02.1804

Муж: Лошкарев Филипп Мокиев

Рождение ребёнка
01.11.1804

Сын: Лошкарев Козма Филиппов

Отец ребёнка: Лошкарев Филипп Мокиев

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
14.08.1807

Дочь: Зырянова Василиса (Васса) Филиппова

Отец ребёнка: Лошкарев Филипп Мокиев

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: Васса Филиппова

Отец ребёнка: Лошкарев Филипп Мокиев

Рождение ребёнка
24.04.1809

Дочь: Александра Филиппова

Отец ребёнка: Лошкарев Филипп Мокиев

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
15.08.1810

Сын: Лошкарев Флор Филиппов

Отец ребёнка: Лошкарев Филипп Мокиев

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
28.01.1812

Дочь: Ксения Филиппова

Отец ребёнка: Лошкарев Филипп Мокиев

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
09.07.1813

Сын: Лошкарев Антоний Филиппов

Отец ребёнка: Лошкарев Филипп Мокиев

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
02.01.1815

Сын: Лошкарев Василий Филиппов

Отец ребёнка: Лошкарев Филипп Мокиев

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
24.12.1817

Дочь: Евгения Филиппова

Отец ребёнка: Лошкарев Филипп Мокиев

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
09.03.1819

Сын: Лошкарев Евфимий Филиппов

Отец ребёнка: Лошкарев Филипп Мокиев

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
24.03.1823

Дочь: Александра

Отец ребёнка: не указан

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно
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