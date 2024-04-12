Лошкарева (Жданова) (Жданова) Ирина Козмина
Место рождения
Дата рожденияОколо 1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784
Отец: Жданов Козма
Бракосочетание
Около ?.02.1804
Рождение ребёнка
01.11.1804
Отец ребёнка: Лошкарев Филипп Мокиев
Рождение ребёнка
14.08.1807
Дочь: Зырянова Василиса (Васса) Филиппова
Отец ребёнка: Лошкарев Филипп Мокиев
Рождение ребёнка
Около 1808
Дочь: Васса Филиппова
Отец ребёнка: Лошкарев Филипп Мокиев
Рождение ребёнка
24.04.1809
Дочь: Александра Филиппова
Отец ребёнка: Лошкарев Филипп Мокиев
Рождение ребёнка
15.08.1810
Отец ребёнка: Лошкарев Филипп Мокиев
Рождение ребёнка
28.01.1812
Дочь: Ксения Филиппова
Отец ребёнка: Лошкарев Филипп Мокиев
Рождение ребёнка
09.07.1813
Сын: Лошкарев Антоний Филиппов
Отец ребёнка: Лошкарев Филипп Мокиев
Рождение ребёнка
02.01.1815
Сын: Лошкарев Василий Филиппов
Отец ребёнка: Лошкарев Филипп Мокиев
Рождение ребёнка
24.12.1817
Дочь: Евгения Филиппова
Отец ребёнка: Лошкарев Филипп Мокиев
Рождение ребёнка
09.03.1819
Сын: Лошкарев Евфимий Филиппов
Отец ребёнка: Лошкарев Филипп Мокиев
Рождение ребёнка
24.03.1823
Дочь: Александра
Смерть
Неизвестно