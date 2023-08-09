Зырянова (Лошкарева) Василиса (Васса) Филиппова
Место рождения
Дата рождения14.08.1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1807
Бракосочетание
04.02.1829
Рождение ребёнка
28.11.1829
Дочь: Варвара Александрова
Отец ребёнка: Зырянов Александр Андреев
Рождение ребёнка
06.01.1831
Сын: Зырянов Григорий Александров
Отец ребёнка: Зырянов Александр Андреев
Рождение ребёнка
18.04.1832
Сын: Зырянов Федор Александров
Отец ребёнка: Зырянов Александр Андреев
Рождение ребёнка
27.08.1833
Сын: Зырянов Андриан Александров
Отец ребёнка: Зырянов Александр Андреев
Рождение ребёнка
24.11.1834
Дочь: Екатерина Александрова
Отец ребёнка: Зырянов Александр Андреев
Рождение ребёнка
21.04.1836
Сын: Зырянов Феодор Александров
Отец ребёнка: Зырянов Александр Андреев
Смерть
Неизвестно