Зырянова (Лошкарева) Василиса (Васса) Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зырянова (Лошкарева) Василиса (Васса) Филиппова

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Место рождения

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

14.08.1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1807

Отец: Лошкарев Филипп Мокиев

Мать: Лошкарева (жданова) Ирина Козмина

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
04.02.1829

Муж: Зырянов Александр Андреев

Рождение ребёнка
28.11.1829

Дочь: Варвара Александрова

Отец ребёнка: Зырянов Александр Андреев

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
06.01.1831

Сын: Зырянов Григорий Александров

Отец ребёнка: Зырянов Александр Андреев

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
18.04.1832

Сын: Зырянов Федор Александров

Отец ребёнка: Зырянов Александр Андреев

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
27.08.1833

Сын: Зырянов Андриан Александров

Отец ребёнка: Зырянов Александр Андреев

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
24.11.1834

Дочь: Екатерина Александрова

Отец ребёнка: Зырянов Александр Андреев

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
21.04.1836

Сын: Зырянов Феодор Александров

Отец ребёнка: Зырянов Александр Андреев

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно