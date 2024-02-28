Лошкарев Козма Филиппов
Место рождения
Дата рождения01.11.1804
Дата смерти05.01.1828
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1804
Бракосочетание
09.06.1822
Рождение ребёнка
01.07.1823
Мать ребёнка: Лошкарева Устинья Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Наталья Козмина
Мать ребёнка: Лошкарева Устинья Григорьева
Рождение ребёнка
01.03.1827
Мать ребёнка: Лошкарева Устинья Григорьева
Смерть
05.01.1828
Причина смерти: горячкою
Рождение ребёнка
29.04.1828
Мать ребёнка: Лошкарева Устинья Григорьева