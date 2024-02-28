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Лошкарев Козма Филиппов

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Место рождения

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

01.11.1804

Дата смерти

05.01.1828

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1804

Отец: Лошкарев Филипп Мокиев

Мать: Лошкарева (жданова) Ирина Козмина

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
09.06.1822

Жена: Лошкарева Устинья Григорьева

Рождение ребёнка
01.07.1823

Сын: Лошкарев Козма Козмин

Мать ребёнка: Лошкарева Устинья Григорьева

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Наталья Козмина

Мать ребёнка: Лошкарева Устинья Григорьева

Рождение ребёнка
01.03.1827

Сын: Лошкарев Герасим Козмин

Мать ребёнка: Лошкарева Устинья Григорьева

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Смерть
05.01.1828
Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Причина смерти: горячкою
Рождение ребёнка
29.04.1828

Сын: Лошкарев Максим Козмин

Мать ребёнка: Лошкарева Устинья Григорьева

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
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