Лошкарева (Ударцова) Устинья Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лошкарева (Ударцова) Устинья Григорьева

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Место рождения

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: Ударцов Григорий Ильин

Мать: не указана

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
09.06.1822

Муж: Лошкарев Козма Филиппов

Рождение ребёнка
01.07.1823

Сын: Лошкарев Козма Козмин

Отец ребёнка: Лошкарев Козма Филиппов

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Наталья Козмина

Отец ребёнка: Лошкарев Козма Филиппов

Рождение ребёнка
01.03.1827

Сын: Лошкарев Герасим Козмин

Отец ребёнка: Лошкарев Козма Филиппов

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
29.04.1828

Сын: Лошкарев Максим Козмин

Отец ребёнка: Лошкарев Козма Филиппов

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно