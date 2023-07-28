Лошкарева (Ударцова) Устинья Григорьева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802
Отец: Ударцов Григорий Ильин
Мать: не указана
Бракосочетание
09.06.1822
Рождение ребёнка
01.07.1823
Отец ребёнка: Лошкарев Козма Филиппов
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Наталья Козмина
Отец ребёнка: Лошкарев Козма Филиппов
Рождение ребёнка
01.03.1827
Отец ребёнка: Лошкарев Козма Филиппов
Рождение ребёнка
29.04.1828
Отец ребёнка: Лошкарев Козма Филиппов
Смерть
Неизвестно