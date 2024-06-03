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Ретивцева Екатерина Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

20.05.1798 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ретивцев Петр Афанасьевич

Рождение ребёнка
16.11.1793

Сын: Ретивцев Александр Петрович

Отец ребёнка: Ретивцев Петр Афанасьевич

Никольский, то в Грачах, Кашинский уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
23.03.1797

Сын: Ретивцев Вениамин Петрович

Отец ребёнка: Ретивцев Петр Афанасьевич

Никольский, то в Грачах, Кашинский уезд, Тверская губерния
Смерть
20.05.1798 ст.
Никольский, то в Грачах, Кашинский уезд, Тверская губерния

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