Ретивцева Екатерина Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смерти20.05.1798 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.11.1793
Сын: Ретивцев Александр Петрович
Отец ребёнка: Ретивцев Петр Афанасьевич
Рождение ребёнка
23.03.1797
Сын: Ретивцев Вениамин Петрович
Отец ребёнка: Ретивцев Петр Афанасьевич
Смерть
20.05.1798 ст.