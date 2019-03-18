Кипор Алексей Григорьевич
Место рождения
Дата рождения02.02.1939
Дата смерти18.03.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
?.10.63
Жена: скрыто настройками приватности
Марьянская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение
02.02.1939
Образование
03.04.1956
Обучался в вечерней семилетней школе сельской молодежи станицы Бородинской, Приморско-Ахтарского района Краснодарского края. Окончил полный курс этой школы в 1956 году.
Образование
19.03.1958
Окончил училище механизации сельского хозяйства №9, станица Шкуринская, Старо-минского района Краснодарского края. По специальности тракторист-машинист широкого профиля и слесаря третьего разряда
Рождение ребёнка
05.12.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.02.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
18.03.2019
Похоронен на кладбище хутора Ленина