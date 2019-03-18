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Кипор Алексей Григорьевич

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Место рождения

Бородинская, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

02.02.1939

Дата смерти

18.03.2019

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

1907 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
?.10.63

Жена: скрыто настройками приватности

Марьянская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение
02.02.1939

Отец: Кипор Григорий Дмитриевич

Мать: Денисенко Мария Григорьевна

Бородинская, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Образование
03.04.1956
Обучался в вечерней семилетней школе сельской молодежи станицы Бородинской, Приморско-Ахтарского района Краснодарского края. Окончил полный курс этой школы в 1956 году.
Образование
19.03.1958
Окончил училище механизации сельского хозяйства №9, станица Шкуринская, Старо-минского района Краснодарского края. По специальности тракторист-машинист широкого профиля и слесаря третьего разряда
Рождение ребёнка
05.12.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.02.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Смерть
18.03.2019
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Похоронен на кладбище хутора Ленина

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