(Кувыркина) Татьяна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.06.1937
Дата смерти27.04.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1937
Рождение ребёнка
10.07.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Копаев Вячеслав Георгиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
27.04.2015
Похороны
Неизвестно
Востряковское кладбище г. Москва