(Кувыркина) Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кувыркина) Татьяна Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.06.1937

Дата смерти

27.04.2015

Пол

Женский

Отец

1895 г.р.

Мать

1911 г.р.

Муж

1938 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1937

Отец: Егорович Николай Егорович

Мать: Кувыркина Александра Ивановна

Рождение ребёнка
10.07.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Копаев Вячеслав Георгиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Копаев Вячеслав Георгиевич

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
27.04.2015
Похороны
Неизвестно
Востряковское кладбище г. Москва
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