Соловьёва Федосья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьёва Федосья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1806

Сын: Соловьёв Михаил Гаврилович

Отец ребёнка: Соловьёв Гаврил Аверьянов

Пахомово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Соловьёв Семён Гаврилович

Отец ребёнка: Соловьёв Гаврил Аверьянов

Рождение ребёнка
1831

Сын: Соловьёв Прокопий Гаврилович

Отец ребёнка: Соловьёв Гаврил Аверьянов

Пахомово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловьёв Гаврил Аверьянов

Пахомово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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