Соловьёва Федосья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1806
Сын: Соловьёв Михаил Гаврилович
Отец ребёнка: Соловьёв Гаврил Аверьянов
Рождение ребёнка
1814
Сын: Соловьёв Семён Гаврилович
Отец ребёнка: Соловьёв Гаврил Аверьянов
Рождение ребёнка
1831
Сын: Соловьёв Прокопий Гаврилович
Отец ребёнка: Соловьёв Гаврил Аверьянов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно