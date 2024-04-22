Соловьёв Гаврил Аверьянов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьёв Гаврил Аверьянов

Место рождения

Пахомово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Соловьёв Аверьян

Мать: не указана

Пахомово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Соловьёв Михаил Гаврилович

Мать ребёнка: Соловьёва Федосья

Пахомово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Соловьёв Семён Гаврилович

Мать ребёнка: Соловьёва Федосья

Рождение ребёнка
1831

Сын: Соловьёв Прокопий Гаврилович

Мать ребёнка: Соловьёва Федосья

Пахомово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соловьёва Федосья

Пахомово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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