Соловьёв Гаврил Аверьянов
Место рождения
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: Соловьёв Аверьян
Рождение ребёнка
1806
Сын: Соловьёв Михаил Гаврилович
Мать ребёнка: Соловьёва Федосья
Рождение ребёнка
1814
Сын: Соловьёв Семён Гаврилович
Мать ребёнка: Соловьёва Федосья
Рождение ребёнка
1831
Сын: Соловьёв Прокопий Гаврилович
Мать ребёнка: Соловьёва Федосья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соловьёва Федосья
Смерть
Неизвестно