Сидорец Сидорчук Кондрат Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидорец Сидорчук Кондрат Яковлевич

Место рождения

Горошков, Київська область

Дата рождения

09.03.1823 ст.

Дата смерти

23.05.1891 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1823 ст.

Отец: Сидорец Сидорчук Яков Иванович

Мать: Сидорчук (Вовчук) Мария Ивановна

Горошков, Київська область
Бракосочетание
04.11.1843 ст.

Жена: Сидорчук (Кукла) Наталья Стефановна

Горошков, Київська область
Рождение ребёнка
09.01.1853 ст.

Сын: Сидорчук Емельян Кондратьевич

Мать ребёнка: Сидорчук (Кукла) Наталья Стефановна

Горошков, Київська область
Рождение ребёнка
22.06.1855 ст.

Сын: Сидорчук Кирилл Кондратьевич

Мать ребёнка: Сидорчук (Кукла) Наталья Стефановна

Горошков, Київська область
Рождение ребёнка
09.02.1858 ст.

Сын: Сидорчук Сидор Кондратьевич

Мать ребёнка: Сидорчук (Кукла) Наталья Стефановна

Горошков, Київська область
Рождение ребёнка
08.11.1864 ст.

Сын: Сидорчук Михаил Кондратьевич

Мать ребёнка: Сидорчук (Кукла) Наталья Стефановна

Горошков, Київська область
Смерть
23.05.1891 ст.
Горошков, Київська область

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