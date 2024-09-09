Сидорец Сидорчук Кондрат Яковлевич
Место рождения
Дата рождения09.03.1823 ст.
Дата смерти23.05.1891 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1823 ст.
Бракосочетание
04.11.1843 ст.
Рождение ребёнка
09.01.1853 ст.
Сын: Сидорчук Емельян Кондратьевич
Мать ребёнка: Сидорчук (Кукла) Наталья Стефановна
Рождение ребёнка
22.06.1855 ст.
Сын: Сидорчук Кирилл Кондратьевич
Мать ребёнка: Сидорчук (Кукла) Наталья Стефановна
Рождение ребёнка
09.02.1858 ст.
Сын: Сидорчук Сидор Кондратьевич
Мать ребёнка: Сидорчук (Кукла) Наталья Стефановна
Рождение ребёнка
08.11.1864 ст.
Сын: Сидорчук Михаил Кондратьевич
Мать ребёнка: Сидорчук (Кукла) Наталья Стефановна
Смерть
23.05.1891 ст.