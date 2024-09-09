Сидорчук (Кукла) Наталья Стефановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1825
Дата смерти25.12.1861 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.11.1843 ст.
Рождение ребёнка
09.01.1853 ст.
Сын: Сидорчук Емельян Кондратьевич
Отец ребёнка: Сидорец Сидорчук Кондрат Яковлевич
Рождение ребёнка
22.06.1855 ст.
Сын: Сидорчук Кирилл Кондратьевич
Отец ребёнка: Сидорец Сидорчук Кондрат Яковлевич
Рождение ребёнка
09.02.1858 ст.
Сын: Сидорчук Сидор Кондратьевич
Отец ребёнка: Сидорец Сидорчук Кондрат Яковлевич
Смерть
25.12.1861 ст.
Рождение ребёнка
08.11.1864 ст.
Сын: Сидорчук Михаил Кондратьевич
Отец ребёнка: Сидорец Сидорчук Кондрат Яковлевич