Сидорчук (Кукла) Наталья Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидорчук (Кукла) Наталья Стефановна

Место рождения

Горошков, Київська область

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

25.12.1861 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Горошков, Київська область
Бракосочетание
04.11.1843 ст.

Муж: Сидорец Сидорчук Кондрат Яковлевич

Горошков, Київська область
Рождение ребёнка
09.01.1853 ст.

Сын: Сидорчук Емельян Кондратьевич

Отец ребёнка: Сидорец Сидорчук Кондрат Яковлевич

Горошков, Київська область
Рождение ребёнка
22.06.1855 ст.

Сын: Сидорчук Кирилл Кондратьевич

Отец ребёнка: Сидорец Сидорчук Кондрат Яковлевич

Горошков, Київська область
Рождение ребёнка
09.02.1858 ст.

Сын: Сидорчук Сидор Кондратьевич

Отец ребёнка: Сидорец Сидорчук Кондрат Яковлевич

Горошков, Київська область
Смерть
25.12.1861 ст.
Горошков, Київська область
Рождение ребёнка
08.11.1864 ст.

Сын: Сидорчук Михаил Кондратьевич

Отец ребёнка: Сидорец Сидорчук Кондрат Яковлевич

Горошков, Київська область

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