Андрей Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрей Петров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1798

Пол

Мужской

Отец

1763 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петр Алексеев

Мать: Дарья

Смерть
1798
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