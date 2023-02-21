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Андрей Петров
Андрей Петров
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
1798
Пол
Мужской
Отец
Петр Алексеев
1763 г.р.
Мать
Дарья
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Петр Алексеев
Мать:
Дарья
Смерть
1798
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