Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1784
Сын: Жуткин Иван Петров
Отец ребёнка: Петр Алексеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андрей Петров
Отец ребёнка: Петр Алексеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ефим Петров
Отец ребёнка: Петр Алексеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Алексеев
Смерть
Неизвестно