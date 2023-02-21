Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1763 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1784

Сын: Жуткин Иван Петров

Отец ребёнка: Петр Алексеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андрей Петров

Отец ребёнка: Петр Алексеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефим Петров

Отец ребёнка: Петр Алексеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Алексеев

Смерть
Неизвестно
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