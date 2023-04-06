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Ильюшина Анна Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.10.1878

Дочь: Параскева Захаровна

Отец ребёнка: Ильюшин Захар Яковлевич

Малеева, Мещовский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
03.02.1881

Сын: Ильюшин Семен Захарович

Отец ребёнка: Ильюшин Захар Яковлевич

Малеева, Мещовский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Андреева Пелагея Захаровна

Отец ребёнка: Ильюшин Захар Яковлевич

Малеева, Мещовский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
22.02.1884

Сын: Ильюшин Иван Захарович

Отец ребёнка: Ильюшин Захар Яковлевич

Малеева, Мещовский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ильюшин Яков Захарович

Отец ребёнка: Ильюшин Захар Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ильюшин Павел Захарович

Отец ребёнка: Ильюшин Захар Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ильюшин Михаил Захарович

Отец ребёнка: Ильюшин Захар Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Захаровна

Отец ребёнка: Ильюшин Захар Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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