Ильюшина Анна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.10.1878
Дочь: Параскева Захаровна
Отец ребёнка: Ильюшин Захар Яковлевич
Рождение ребёнка
03.02.1881
Отец ребёнка: Ильюшин Захар Яковлевич
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Андреева Пелагея Захаровна
Отец ребёнка: Ильюшин Захар Яковлевич
Рождение ребёнка
22.02.1884
Отец ребёнка: Ильюшин Захар Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ильюшин Захар Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ильюшин Захар Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ильюшин Захар Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Захаровна
Отец ребёнка: Ильюшин Захар Яковлевич
Смерть
Неизвестно