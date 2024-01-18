Варвара Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1721
Дата смерти1779
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1721
Отец: Василий
Мать: не указана
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-G11B-RF7?i=354&wc=M6MV-ZTG%3A224254401%2C226324801%2C226325701&cc=1929530
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Авдотья Тимофеевна
Отец ребёнка: Тимофей Маркович
Старое, Фировский муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-G11B-RF7?i=354&wc=M6MV-ZTG%3A224254401%2C226324801%2C226325701&cc=1929530
Смерть
1779
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-G11B-RF7?i=354&wc=M6MV-ZTG%3A224254401%2C226324801%2C226325701&cc=1929530