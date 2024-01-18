Варвара Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВарвара Васильевна

Варвара Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1721

Дата смерти

1779

Пол

Женский

Отец

Около 1694 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721

Отец: Василий

Мать: не указана

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-G11B-RF7?i=354&wc=M6MV-ZTG%3A224254401%2C226324801%2C226325701&cc=1929530
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Авдотья Тимофеевна

Отец ребёнка: Тимофей Маркович

Старое, Фировский муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-G11B-RF7?i=354&wc=M6MV-ZTG%3A224254401%2C226324801%2C226325701&cc=1929530
Смерть
1779
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-G11B-RF7?i=354&wc=M6MV-ZTG%3A224254401%2C226324801%2C226325701&cc=1929530

Мы используем куки для улучшения работы сайта.