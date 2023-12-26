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Авдотья Тимофеевна

Место рождения

Старое, Фировский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Тимофей Маркович

Мать: Варвара Васильевна

Старое, Фировский муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-G11B-RF7?i=354&wc=M6MV-ZTG%3A224254401%2C226324801%2C226325701&cc=1929530
Рождение ребёнка
1767

Сын: Смирнов Лазарь Иудич

Отец ребёнка: Смирнов Иуда Иванович

Старое, Фировский муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9MM-297L-Y?i=800&wc=M6MV-LNL%3A224254401%2C226324801%2C226522201&cc=1929530
Рождение ребёнка
1781

Сын: Смирнов Евсей Иудич

Отец ребёнка: Смирнов Иуда Иванович

Старое, Фировский муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9M3-WQ9S?i=169&wc=M6MV-YWG%3A224254401%2C226324801%2C226626101&cc=1929530
Смерть
Неизвестно

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