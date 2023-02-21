Меркушева Анна Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиПосле 1912
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Татьна Фёдоровна
Отец ребёнка: Меркушев Фёдор Вадимиров
Рождение ребёнка
11.08.1905 ст.
Дочь: Меркушева Наталия Фёдоровна
Отец ребёнка: Меркушев Фёдор Вадимиров
Рождение ребёнка
23.04.1911 ст.
Дочь: Елизавета Фёдоровна
Отец ребёнка: Меркушев Фёдор Вадимиров
Рождение ребёнка
28.04.1912 ст.
Сын: Меркушев Василий Фёдорович
Отец ребёнка: Меркушев Фёдор Вадимиров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1912