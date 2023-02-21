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Меркушева Анна Стефанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

После 1912

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Татьна Фёдоровна

Отец ребёнка: Меркушев Фёдор Вадимиров

Рождение ребёнка
11.08.1905 ст.

Дочь: Меркушева Наталия Фёдоровна

Отец ребёнка: Меркушев Фёдор Вадимиров

Рождение ребёнка
23.04.1911 ст.

Дочь: Елизавета Фёдоровна

Отец ребёнка: Меркушев Фёдор Вадимиров

Рождение ребёнка
28.04.1912 ст.

Сын: Меркушев Василий Фёдорович

Отец ребёнка: Меркушев Фёдор Вадимиров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меркушев Фёдор Вадимиров

Смерть
После 1912
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