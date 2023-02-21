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Развадский Иван Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Развадский Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1886

Сын: Развадский Поликарп Иванович

Мать ребёнка: Развадская Ксения Федоровна

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Развадская Ксения Федоровна

Рождение ребёнка
1891

Сын: Развадский Сильвестр (Селиверст) Иванович

Мать ребёнка: Развадская Ксения Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Развадская Ксения Федоровна

Смерть
Неизвестно
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