Развадский Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Развадский Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1886
Сын: Развадский Поликарп Иванович
Мать ребёнка: Развадская Ксения Федоровна
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Развадская Ксения Федоровна
Рождение ребёнка
1891
Сын: Развадский Сильвестр (Селиверст) Иванович
Мать ребёнка: Развадская Ксения Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно