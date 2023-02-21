Корчагина (Зебрева) Агафья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.05.1845
Дочь: Почивалина Анна Федоровна
Отец ребёнка: Корчагин Федор Тихонович
Рождение ребёнка
15.08.1848
Дочь: Корчагина Василиса Федоровна
Отец ребёнка: Корчагин Федор Тихонович
Рождение ребёнка
1853
Сын: Корчагин Филипп Федорович
Отец ребёнка: Корчагин Федор Тихонович
Малые Кулики, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1856
Сын: Корчагин Гавриил Федорович
Отец ребёнка: Корчагин Федор Тихонович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Корчагина Наталья Федоровна
Отец ребёнка: Корчагин Федор Тихонович
Рождение ребёнка
1859
Сын: Корчагин Максим Федорович
Отец ребёнка: Корчагин Федор Тихонович
Рождение ребёнка
07.07.1862
Дочь: Корчагина Акилина Федоровна
Отец ребёнка: Корчагин Федор Тихонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно