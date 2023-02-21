Корчагина (Зебрева) Агафья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корчагина (Зебрева) Агафья Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.05.1845

Дочь: Почивалина Анна Федоровна

Отец ребёнка: Корчагин Федор Тихонович

Весёлое, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
15.08.1848

Дочь: Корчагина Василиса Федоровна

Отец ребёнка: Корчагин Федор Тихонович

Весёлое, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Корчагин Филипп Федорович

Отец ребёнка: Корчагин Федор Тихонович

Малые Кулики, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Корчагин Гавриил Федорович

Отец ребёнка: Корчагин Федор Тихонович

Весёлое, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Корчагина Наталья Федоровна

Отец ребёнка: Корчагин Федор Тихонович

Рождение ребёнка
1859

Сын: Корчагин Максим Федорович

Отец ребёнка: Корчагин Федор Тихонович

Весёлое, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
07.07.1862

Дочь: Корчагина Акилина Федоровна

Отец ребёнка: Корчагин Федор Тихонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корчагин Федор Тихонович

Смерть
Неизвестно
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