Терезова (Зенкович) Надежда Фёдорова
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Зенкович Фёдор
Мать: не указана
Бракосочетание
03.02.1895
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.01.1896
Дочь: Нина Алексеева
Отец ребёнка: Терезов Алексей Иванов
Рождение ребёнка
03.12.1900
Отец ребёнка: Терезов Алексей Иванов
Рождение ребёнка
01.03.1902
Отец ребёнка: Терезов Алексей Иванов
Рождение ребёнка
29.07.1904
Дочь: Серафима Алексеева
Отец ребёнка: Терезов Алексей Иванов
Рождение ребёнка
07.01.1907
Отец ребёнка: Терезов Алексей Иванов
Смерть
Неизвестно