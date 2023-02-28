Терезова (Зенкович) Надежда Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терезова (Зенкович) Надежда Фёдорова

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Зенкович Фёдор

Мать: не указана

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
03.02.1895

Муж: Терезов Алексей Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.01.1896

Дочь: Нина Алексеева

Отец ребёнка: Терезов Алексей Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.12.1900

Сын: Терезов Николай Алексеев

Отец ребёнка: Терезов Алексей Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.03.1902

Сын: Терезов Василий Алексеев

Отец ребёнка: Терезов Алексей Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.07.1904

Дочь: Серафима Алексеева

Отец ребёнка: Терезов Алексей Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.01.1907

Сын: Терезов Михаил Алексеев

Отец ребёнка: Терезов Алексей Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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