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Бубнов Василий Александрович

Место рождения

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Бубнов Александр Денисович

Мать: Бубнова Евгения Яковлевна

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бубнова Евдокия Александровна

Рождение ребёнка
08.03.1907 ст.

Сын: Бубнов Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Бубнова Евдокия Александровна

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
10.10.1909 ст.

Сын: Бубнов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Бубнова Евдокия Александровна

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
06.10.1914 ст.

Дочь: Бубнова Зинаида Васильевна

Мать ребёнка: Бубнова Евдокия Александровна

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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