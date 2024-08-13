Бубнов Василий Александрович
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.03.1907 ст.
Мать ребёнка: Бубнова Евдокия Александровна
Рождение ребёнка
10.10.1909 ст.
Сын: Бубнов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Бубнова Евдокия Александровна
Рождение ребёнка
06.10.1914 ст.
Дочь: Бубнова Зинаида Васильевна
Мать ребёнка: Бубнова Евдокия Александровна
Смерть
Неизвестно