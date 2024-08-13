Бубнова Евдокия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бубнова Евдокия Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бубнов Василий Александрович

Рождение ребёнка
08.03.1907 ст.

Сын: Бубнов Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Бубнов Василий Александрович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
10.10.1909 ст.

Сын: Бубнов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Бубнов Василий Александрович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
06.10.1914 ст.

Дочь: Бубнова Зинаида Васильевна

Отец ребёнка: Бубнов Василий Александрович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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