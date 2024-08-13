Бубнова Евдокия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.03.1907 ст.
Отец ребёнка: Бубнов Василий Александрович
Рождение ребёнка
10.10.1909 ст.
Сын: Бубнов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Бубнов Василий Александрович
Рождение ребёнка
06.10.1914 ст.
Дочь: Бубнова Зинаида Васильевна
Отец ребёнка: Бубнов Василий Александрович
Смерть
Неизвестно