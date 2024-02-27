Шачнев Дмитрий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Шачнев Яков Семёнович
Бракосочетание
10.11.1872 ст.
Жена: Шачнева Любовь Карповна
Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Якова Семёнова Шачнева сын Дмитрий Яковлев 18 лет Карпа Кузьмина Лукошкина дочь-девица Любовь Карпова 18 лет
Смерть
Неизвестно