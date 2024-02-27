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Шачнев Дмитрий Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Шачнев Яков Семёнович

Мать: не указана

Бракосочетание
10.11.1872 ст.

Жена: Шачнева Любовь Карповна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Якова Семёнова Шачнева сын Дмитрий Яковлев 18 лет Карпа Кузьмина Лукошкина дочь-девица Любовь Карпова 18 лет
Смерть
Неизвестно
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