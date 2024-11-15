Перфильева (Симонова) Зоя Георгиевна 11.02.1926 — найти родственников по фамилии на Familio

Перфильева (Симонова) Зоя Георгиевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 11.02.1926

умерла 20.11.2002, Москва, город федерального значения Москва

Супруги
Перфильев Степан ВасильевичНеизвестно г.р.
Дети
Бразон (Перфильева) N. СтепановнаНеизвестно г.р.
Перфильева Анастасия СтепановнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Перфильева Анастасия Степановна

Отец ребёнка: Перфильев Степан Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бразон (Перфильева) N. Степановна

Отец ребёнка: Перфильев Степан Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перфильев Степан Васильевич

Смерть
20.11.2002
Москва, город федерального значения Москва

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