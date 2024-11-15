Перфильева (Симонова) Зоя Георгиевна
женский, родилась 11.02.1926
умерла 20.11.2002, Москва, город федерального значения Москва
Супруги
Перфильев Степан ВасильевичНеизвестно г.р.
Дети
Бразон (Перфильева) N. СтепановнаНеизвестно г.р.
Перфильева Анастасия СтепановнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Перфильева Анастасия Степановна
Отец ребёнка: Перфильев Степан Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бразон (Перфильева) N. Степановна
Отец ребёнка: Перфильев Степан Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.11.2002
Москва, город федерального значения Москва