Дмитриев Василий Козмин (Кузьмич)
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смертиДо 1917
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Военная служба
Между 01.01.1878 и 07.04.1882
[отставной рядовой] Уволенный в запас флота рядовой матрос
Бракосочетание
06.02.1883
Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
06.01.1884
Сын: Дмитриев Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Дмитриева (Прохорова) Татьяна Прокопьевна
Рождение ребёнка
28.09.1885
Дочь: Дмитриева Устина Васильевна
Мать ребёнка: Дмитриева (Прохорова) Татьяна Прокопьевна
Рождение ребёнка
1888
Мать ребёнка: Дмитриева (Прохорова) Татьяна Прокопьевна
Рождение ребёнка
15.04.1890
Сын: Дмитриев Трофим Васильевич
Мать ребёнка: Дмитриева (Прохорова) Татьяна Прокопьевна
Рождение ребёнка
16.04.1893
Дочь: Дмитриева Ирина Васильевна
Мать ребёнка: Дмитриева (Прохорова) Татьяна Прокопьевна
Рождение ребёнка
31.12.1895
Дочь: Дмитриева Мелания Васильевна
Мать ребёнка: Дмитриева (Прохорова) Татьяна Прокопьевна
Рождение ребёнка
1899
Сын: Дмитриев Георгий Васильевич
Мать ребёнка: Дмитриева (Прохорова) Татьяна Прокопьевна
Место жительства
1910
Кангашнаволок, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
До 1917