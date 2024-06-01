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Дмитриев Василий Козмин (Кузьмич)

Место рождения

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1856

Дата смерти

До 1917

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Дмитриев Косма (Кузьма) Михайлович

Мать: Дмитриева Наталья Алексеевна

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Военная служба
Между 01.01.1878 и 07.04.1882
[отставной рядовой] Уволенный в запас флота рядовой матрос
Бракосочетание
06.02.1883

Жена: Дмитриева (Прохорова) Татьяна Прокопьевна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
06.01.1884

Сын: Дмитриев Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Дмитриева (Прохорова) Татьяна Прокопьевна

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
28.09.1885

Дочь: Дмитриева Устина Васильевна

Мать ребёнка: Дмитриева (Прохорова) Татьяна Прокопьевна

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1888

Сын: Дмитриев Петр Васильевич

Мать ребёнка: Дмитриева (Прохорова) Татьяна Прокопьевна

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
15.04.1890

Сын: Дмитриев Трофим Васильевич

Мать ребёнка: Дмитриева (Прохорова) Татьяна Прокопьевна

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
16.04.1893

Дочь: Дмитриева Ирина Васильевна

Мать ребёнка: Дмитриева (Прохорова) Татьяна Прокопьевна

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
31.12.1895

Дочь: Дмитриева Мелания Васильевна

Мать ребёнка: Дмитриева (Прохорова) Татьяна Прокопьевна

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1899

Сын: Дмитриев Георгий Васильевич

Мать ребёнка: Дмитриева (Прохорова) Татьяна Прокопьевна

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Место жительства
1910
Кангашнаволок, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
До 1917

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