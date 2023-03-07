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Целищев Степан Гурьевич

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Место рождения

Целищевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1739

Дата смерти

После 1765

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: Целищев Гурий Анисимович

Мать: не указана

Целищевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Целищев Моисей Степанович

Мать ребёнка: Целищева Агафия Никитина

Целищевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Параскева Степановна

Мать ребёнка: Целищева Агафия Никитина

Целищевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Целищева Агафия Никитина

Смерть
После 1765
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