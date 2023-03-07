Целищев Степан Гурьевич
Место рождения
Дата рождения1739
Дата смертиПосле 1765
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: Целищев Гурий Анисимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1760
Сын: Целищев Моисей Степанович
Мать ребёнка: Целищева Агафия Никитина
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Параскева Степановна
Мать ребёнка: Целищева Агафия Никитина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Целищева Агафия Никитина
Смерть
После 1765